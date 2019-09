Une association d'Aix-en-Provence augmente l'espérance de vie des victimes de cancer

Aix-en-Provence, France

Depuis octobre 2011, l'association Ressource accompagne des femmes et des hommes atteints d'un cancer. Soignés à l'hôpital, ces patients sont pris en charge par des bénévoles pendant et après leur traitement. "Ils sont ici dans une petite bulle de bonheur, explique Sandrine Estienne, coordinatrice des intervenants de l'association. On les aide à traverser l'épreuve avec des activités de mieux-être avec des psychologues, des assistantes sociales, des esthéticiennes. Au total, nous avons 140 bénévoles."

La méditation pour ne plus penser à la mort

L'association dispose d'un centre de sport avec une piscine et un hammam. Les séances se déroulent individuellement ou en groupe. Nicolas, 53 ans, a ainsi changé sa façon de vivre. Avant d'avoir un cancer du rein et des métastases aux poumons, cet ancien cadre de Gemalto vivait à 100 à l'heure. "Je me suis mis à la méditation pour ne plus penser à la mort, confie-t-il. On me l'a appris ici. Et parce que mon corps allait souffrir, j'ai appris à mieux manger avec une diététicienne."

Mieux vivre son cancer pour vivre plus longtemps

Après sept ans d'expérience, Ressource vient d'annoncer des résultats très encourageants. Le programme mis en place par l'association pour plus de 500 patients permet d'améliorer la qualité de vie mais surtout aussi d'augmenter l'espérance de vie. "Ils vivent avec un cancer avec métastases et pourtant ils vont mieux, constate le docteur Jean-Loup Mouysset, créateur de l'association. 54 % des bénéficiaires du programme ont une espérance de vie à cinq ans, le double de ce qu'on peut espérer".

Aujourd'hui, il existe six centres Ressource en France, à Aix-en-Provence, Montélimar, Montauban, Reims, Saint-Avold et Lyon. Le mois prochain, un septième centre ouvrira ses portes sur la Canebière à Marseille.