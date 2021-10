Une association rochelaise redonne une "vie normale" aux malades du cancer du sein

A La Rochelle, L'effet rose se bat pour redonner une vie normale aux malades et ex-malades du cancer du sein. Sa recette ? Des ateliers créatifs, de cuisine et de bien-être organisés tous les mois. Et depuis septembre, l'association a enfin pu retrouver un rythme normal ! Plusieurs adhérentes se sont donc retrouvées avec enthousiasme pour un atelier beauté, au salon Perle de beauté à Lagord.

"On vient ici pour parler d'autre chose"

"J'ai limé mes ongles et là on passe au massage !" Sylvie se réjouit de l'atelier soin des mains, organisé par l'association L'Effet rose. "J'ai été atteinte du cancer il y a trois ans... Trouver cette association m'a vraiment fait beaucoup de bien." Car cette séance beauté n'est pas tout à fait comme les autres : chacune des participantes est touchée par le cancer du sein. "Mais justement, on vient ici pour parler d'autre chose", sourit Sylvie.

Marie Kosutic, à gauche, est la fondatrice de L'effet rose. © Radio France - Solène Gardré

Derrière ces réunions, se trouve Marie Kosutic, la présidente et fondatrice de L'effet rose. Ancienne malade du cancer, elle n'a pas trouvé à l'époque le soutien qu'elle espérait. "Quand on est sous traitement, ou qu'on le termine, on se sent complètement isolé. Les copines travaillent, on essaie de pas trop parler à notre famille pour ne pas les inquiéter... Bref, on est toute seule !" L'idée des ateliers et du soutien entre femmes a alors germé dans son esprit. "Ca permet de retrouver un peu une vie normale !"

"Je n'hésite plus à prendre soin de moi !"

Au commande de l'atelier du jour, il y a Amandine, socio-esthéticienne. Elle prend un soin particulier envers ses clientes : "On évite de toucher aux cuticules. Car quand on est en chimio-thérapie par exemple, les ongles sont plus cassants et il faut laisser cette barrière protectrice", explique-t-elle.

Danièle s'initie au soin des mains. "Une vraie découverte pour moi", rigole-t-elle. Comme tous les ateliers proposés par L'effet rose, celui-ci est gratuit. © Radio France - Solène Gardré

Pour certaine, c'est encore plus fort de prendre soin d'elles après avoir eu un cancer. "On sait ce qu'on peut perdre", explique Simone. "Quand j'ai l'occasion et l'énergie de reprendre soin de moi, je n'hésite pas et je le fais !"

L'inscription à L'effet rose coûte 30 euros par an, sans date limite pour s'inscrire. Ensuite, tous les ateliers sont gratuits.