Une association saisit la Haute autorité de santé sur la multiplication des cas de "tête plate" chez les nourrissons

Coucher trop souvent les nourrissons sur le dos peut provoquer des déformations du crâne, d'après une association et plusieurs médecins. L'association saisit ce mardi la Haute Autorité de santé sur ce problème de plus en plus fréquent.

L'association de défense des patients Le Lien a décidé de saisir, ce mardi, la Haute Autorité de santé au sujet de la multiplication des cas de "têtes plates" chez les nourrissons, rapporte Le Parisien. Ce mardi marque la journée mondiale contre les déformations crâniennes. Le quotidien rapporte qu'au moins 20% des bébés souffriraient de plagiocéphalie, un aplatissement de l'arrière du crâne lié à un appui trop répété de la tête, notamment contre le matelas. Le crâne d'un nourrisson est en effet très malléable les premiers mois de sa vie et peut donc se déformer, si l'enfant est toujours allongé dans la même position.

Les consultations explosent

"Les consultations explosent, les parents s'inquiètent, mais rien ne bouge. C'est donc à nous, usagers, de nous emparer du sujet. Les conséquences en termes de santé publique sont graves", lance Claude Rambaud, vice-présidente du Lien et coprésidente du Ciss, un collectif qui regroupe 43 associations d'usagers de la santé, dans Le Parisien. "Nous ne sommes pas juste dans le domaine esthétique", ajoute le docteur Thierry Marck, pédiatre spécialisé en plagiocéphalie. Pour ce médecin, c'est même une épidémie, qui peut entraîner des problèmes vertébraux, de scoliose, ou encore de déformation de la mâchoire.

Changer régulièrement son enfant de position

Pour lutter contre ce phénomène, le Lien préconise "une meilleure information des parents à la maternité" et demande à la Haute Autorité de santé de mettre en place une évaluation médicale. Le médecin Thierry Marck, lui, recommande aux parents de changer régulièrement leur enfant de position lorsqu'il est allongé, "de la naissance au premier mois".