Une association strasbourgeoise en guerre contre le bruit dans les établissements scolaires

Le collège du Rhin à Drusenheim, où l'association strasbourgeoise musiquesactuelles.net a mené des ateliers de sensibilisation, est plutôt bien noté au niveau de l'insonorisation, des travaux ont eu lieu il y a quelques années, mais cela n'empêche pas que le bruit reste incontournable. "C'est un peu gênant au début mais à la fin on s'y habitue", expliquent plusieurs élèves, "souvent on n'arrive pas à se concentrer, ça donne mal à la tête."

Des profs qui ont les oreilles qui sifflent

Côté profs, les journées de cours peuvent mettre les oreilles à rude épreuve. "Quand on a fait six ou sept heures de cours avec ce brouhaha, que ce soit dans les couloirs ou en classe, de temps en temps c'est vrai que j'ai mal à la tête" souligne Sophie Richert, professeure d'arts plastiques. Sa collègue Marie-Laure Bernier enseigne le sport. Pour éviter l'overdose de décibels, elle travaille souvent avec des bouchons d'oreille. "Quand je porte ces bouchons spéciaux, pendant les cours de judo, de natation ou de danse, le soir quand je rentre chez moi je suis vraiment beaucoup moins fatiguée".

Des jeunes collégiens avec des acouphènes

Sébastien Hoerth, de l'association musiquesactuelles.net, mène régulièrement des actions et ateliers de sensibilisation dans les collèges et lycées de la région. "Si le bruit reste inévitable dans un établissement scolaire le plus gros du travail se situe au niveau des élèves et passe par l'autodiscipline." Entre les murs de leur établissement, mais aussi, et surtout, après les cours, quand on sort son casque ou ses écouteurs. Sébastien explique avoir souvent face à lui de jeunes collégiens victimes d'acouphènes, parfois de façon permanente. "Beaucoup d'élèves écoutent de la musique pour s'endormir, pas forcément à fort volume, malheureusement ça empêche leurs oreilles de se reposer, ça a tendance à les user également".