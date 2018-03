Grillon, France

«Ce sont nos machines au service de l'Humain», résume David, adhérant de l'association DeltaLab qui a eu l'idée de fabriquer des mains artificielles. Il faut dire que DeltaLab, basée à Grillon, dispose de tout ce qu'il faut de technologie : imprimantes 3D, outils de production commandés par ordinateur, découpeuses laser... le nécessaire complet de l'inventeur. Début mars, David découvre qu'une association américaine a conçu cette main et a rendu la «recette de fabrication» publique. Les Fab Lab comme DeltaLab peuvent donc s'en servir et lancer la fabrication de prototypes.

Une main rétractable pour saisir les objets

La main artificielle s'adresse à des personnes mal-formées à qui il manque une main. Le patient peut déclencher avec son poignet l'ouverture ou la fermeture des doigts et donc se saisir d'objets. Maintenant que le prototype est prêt, DeltaLab va le faire contrôler par les autorités de santé avant d'envisager sa distribution. «Quand on aura le feu vert, on entrera en contact avec des associations», explique Bernard-Marie Grossat, président de Delta Lab. Ainsi, les mains fabriquées par les imprimantes 3D à Grillon pourront être offertes à des enfants mal-formés «en France et dans les pays francophones», précise Bernard-Marie Grossat.