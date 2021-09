Une avocate de Perpignan lance une action collective contre la vaccination obligatoire de salariés

Les personnels des établissements et services sanitaires, les soignants et autres professions du médico-social, notamment, doivent se faire vacciner contre le Covid avant le 15 septembre. C'est désormais la loi. À partir de cette date, les soignants non-vaccinés s'exposeront à une "suspension du contrat de travail", et ne seront donc plus rémunérés. "Cette loi a été votée dans un contexte exceptionnel, note Corine Serfati, avocate à Perpignan. Mais cette loi restreint de manière très importante les libertés fondamentales et constitutionnelles."

L'avocate a déjà reçu des dizaines d'appels, d'habitants des Pyrénées-Orientales et d'ailleurs en France. "Il y a des soignants, mais également des parents d'élèves et d'autres citoyens."

"Ce ne sont pas des complotistes."

Corine Serfati, avocate à Perpignan

Corine Serfati a déjà écrit des courriers à certains employeurs. Selon les réponses qui lui seront faites, l'avocate promet d'aller "jusqu'au bout de l'action judiciaire".