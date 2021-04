Une bactérie résistante met le service de réanimation de l'hôpital d'Epinal sous cloche

Une épine dans le pied dont se serait bien passée la direction de l'hôpital d'Epinal en pleine épidémie de coronavirus. Le service de réanimation est à l'isolement depuis jeudi après la découverte chez un patient d'une bactérie hautement résistance émergente (bhre). La réouverture est prévue pour le moment mercredi.

Le service désinfecté de fond en comble

Une information du journal Vosges Matin, que nous avons pu confirmer. La bactérie, potentiellement non dangereuse, a été importée par un patient malade du coronavirus et rapidement détectée. Seule solution pour éviter qu'elle ne se développe : désinfecter de fond en comble le service. Il a fallu fermer les admissions en réanimation et transférer les patients covid et non covid à Nancy.

Il n'y a aucun risque pathogène pour les patients

Joint par France Bleu Sud Lorraine, le service communication de l'hôpital calme le jeu : "c'est un épiphénomène, ça arrive dans tous les hôpitaux. Il n'y a aucun risque pathogène pour les patients. Mais il ne faut pas laisser la bactérie se développer. Sinon elle risque de devenir résistante aux antibiotiques".

Cette BHRe est bien connue des soignants et des établissements hospitaliers. Elle se situe dans le tube digestif et est résistante aux antibiotiques. Une bactérie qui peut rester plusieurs mois dans le tube digestif sans pour autant provoquer d'infection.