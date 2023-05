Une baisse de demandes sur Parcoursup pour les écoles d'infirmiers cette année pour la Normandie

Les étudiants infirmiers sont trois plus nombreux à abandonner dès la première année leurs études qu'il y a dix ans. C'est le constat d'une étude de la DRESS, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, publiée la semaine dernière. Conditions de stage difficiles, profession qui souffre d'un manque d'attractivité : les raisons sont multiples, mais le constat est là, selon Karim Mameri, président du conseil de l'Ordre des infirmiers de la Seine-Maritime et de l'Eure. "Cette année, il y a une baisse de demande des lycéens sur Parcoursup pour les écoles d'infirmiers, on a un déficit de 1 300 candidatures sur la Normandie. Donc lorsque la Première ministre annonce en avril dernier vouloir créer 2 000 places supplémentaires dans les cinq ans, c'est prendre le problème par le mauvais côté. Augmenter des places ne répondra pas aux problèmes rencontrés."

Karim Mameri l'affirme, "être infirmier ou infirmière, c'est un métier passionnant. Après, il n'en est pas moins difficile. Aujourd'hui, la situation se dégrade, on le répète depuis maintenant plusieurs années : les infirmières libérales sont en colère, les infirmières salariées aussi. Et on entend désormais la situation des étudiants qui elle aussi, est compliquée."

Selon lui, "les conditions d'exercice des infirmières sont difficiles et donc quand les étudiants se retrouvent en situation de stage, en situation de mise en situation professionnelle. Ils découvrent un environnement qui est effectivement dur mais très difficile. Ca peut être un choc pour ces jeunes qui ne sont pas toujours suffisamment préparés."

Plusieurs étudiants témoignent du fait qu'ils doivent effectuer des missions dignes de titulaire alors qu'ils sont en formation. "C'est le principe des stages où c'est une mise en situation professionnelle. Elle doit être encadrée. Alors, il y a de nombreux exemples qui illustrent des situations difficiles : on peut avoir jusqu'à six étudiants sur un même terrain de stage dans un service, alors que les professionnels, les infirmières seront moins nombreuses. Ca peut arriver et ce n'est pas du tout confortable, ni pour l'étudiant, ni pour l'infirmière qui doit prendre soin des patients et qui doit aussi encadrer convenablement les étudiants qui sont ses futurs pairs."

