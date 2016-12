Une béarnaise réussit l'exploit de faire un film à la télévision !

Le film de Christelle Véron est diffusé ce vendredi soir sur LCP, un exploit avec un tout petit budget. Christelle filme le service néonatologie de l'Hôpital de Pau qui chante pour les bébés.

France Bleu Béarn n'est pas peu fière de vous présenter ce film ! Christelle Véron est une ancienne animatrice de votre radio, elle nous racontait de belles histoires à travers son émission Histoires d'ici. Aujourd'hui et pour la première fois de sa carrière Christelle produit un film qui va passer à la télévision ce vendredi soir. La voix Sensible est un film étonnant sur les bienfaits du chant auprès des bébés prématurés.

Un exploit !

Le film est produit et presque entièrement financé par deux associations paloises, le GAM (association artistique) et la Cumamovi. Un effort financier énorme quand on connait le budget d'un film "c'est un film dans une valeur réelle qui tournerait autour des 60, 70 mille euros là avec 20 mille euros on s'en est sortis et il passe à la télé donc c'est une belle reconnaissance. C'est compliqué de rentrer dans le monde professionnel de la télévision et de la production quand on y est pas mais malgré tout on arrive à le sortir à la télé donc on est super fiers". Une subvention de 5 mille euros a été versée par le FoSCA PP : Fonds de Soutien à la Création Audiovisuelle Pau-Pyrénées, un dispositif mis en place en 2010 pour les associations de l'agglomération Pau-Pyrénées.

On est super fiers ! — Christelle Véron la réalisatrice de La voix Sensible

Christelle Véron explique comment elle a fait avec un tout petit budget Partager le son sur : Copier

Le film La voix Sensible est diffusé ce vendredi soir sur La Chaîne parlementaire à 20h30. La diffusion sera suivie d'un débat auquel participe Jean-Paul Boileau du GAM et la députée Martine Lignières-Cassou grâce à qui le film est diffusé sur LCP. Cinq autres diffusions sont programmées. Le documentaire a déjà été diffusé une fois au cinéma Le Méliès à Pau et a remporté un franc succès.

L'objectif des deux associations est désormais de vendre le DVD du film, pour cela, vous cliquez ici ou ici.

La magie du chant chez les prématurés

C'est le GAM de Pau qui a eu l'idée de faire entrer le chant dans le service néonatologie de l'Hôpital de Pau. Grâce au chant, la musicienne Anne Lacassagne du GAM a réussit à recréer le lien entre la mère et l'enfant. Une fois les démonstrations faites, la musicienne a proposé à tout le service de se mettre au chant, une méthode étonnante pour apaiser les bébés prématurés explique Christelle " il n'y a pas d'étude scientifique mais les soignantes et le pédiatre ont bien remarqué et ça se voit sur le scope que quand on chante pour un bébé ça l'apaise, le rythme cardiaque diminue, l'oxygénation dans le sang s'améliore". Le chant est aujourd'hui transmis aux parents. Tout un service qui chante "c'est unique en France" assure Christelle.

Le chant fait désormais partie des soins ! — Christelle Véron la réalisatrice de La voix Sensible