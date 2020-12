Une bonne nouvelle au niveau santé en Sarthe, les délais pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo diminuent

En janvier 2020 en Sarthe, si vous vouliez prendre rendez-vous avec un ophtalmo, il fallait attendre plus d'un an; c'était même impossible si vous étiez un nouveau patient. Aujourd'hui, grâce à la plate-forme "OphtaMaine", les délais ont fortement réduis.

Enfin une bonne nouvelle en matière de santé en Sarthe.

Depuis quelques semaines, les délais pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmo ont nettement diminué. Avant, il y a encore quelques semaines, il fallait souvent attendre plus d'un an pour avoir un rendez-vous.

Aujourd'hui, il est possible d'avoir un rendez-vous en moins d'un mois. C'est grâce notamment à la plate-forme "Ophtamaine".

Les salles d'attente des ophtalmo sont moins remplies en Sarthe, car les délais sont plus courts pour avoir un rendez-vous © Radio France - Christelle Caillot

Le succès de cette opération

Ophtamaine, est une plate-forme qui a été mise en place par trois ophtalmos et une dizaine d'orthoptistes du pôle santé sud au Mans, en partenariat avec des centres à Allonnes, et à Château du Loir. En fait, ceux sont les orthoptistes qui font les premières consultations, et qui renvoient ensuite si besoin vers un ophtalmo.

C'est un succès pour l'un des ophtalmo à l'origine de cette opération le docteur Jean-Bernard Rottier. "Il faut bien se rendre compte que tous les patients n'ont pas besoin d'une lourde consultation d'un ophtalmo. De plus, tous nos orthoptistes ont été formés pour détecter les moindres signes d'une maladie des yeux. Cette formule permet de répondre à la demande et réduit fortement les délais.

En fait, s'il s'agit tout simplement d'une baisse de la vision, le patient repart avec son ordonnance et s'il y a des complications, il est ensuite vu par un ophtalmo. Du coup, cette nouvelle prise en charge des patients en Sarthe réduit fortement les délais.

Un système rapide, sérieux et efficace

Charlotte qui habite au Mans et qui porte des lunettes depuis quelques années a eut son rendez-vous en moins d'une semaine. Avant, il fallait qu'elle attende au moins six mois. Elle trouve la plate-forme "Ophtamaine" très efficace et sérieuse. Ce n'est pas une consultation au rabais.

Un suivi rapide et efficace pour Rachida qui vient pour la 2ème fois pour son fils de 9 ans.

J'étais un peu angoissé au début, mais là j'ai vu que c'était très bien.

Le docteur Ballan est orthoptiste au pôle santé sud. Pour lui, c'est vrai que sa profession a l'image d'un docteur qui fait seulement de la rééducation des yeux. Mais sur cette plate-forme : il faut dire que l'on a été lourdement formé pendant plusieurs mois aux différentes pathologies. De plus, en cas de symptômes graves sur un patient, il est directement orienté vers un ophtalmo pour une prise en charge plus importante, un traitement voire une opération.

Et en cette fin décembre, si vous appelez pour un rendez-vous, vous devriez avoir une date pour la mi-janvier.

Une autre plate-forme a également été mise en place au Mans au printemps qui permet aussi de réduire les délais : il s'agit d'Alliance Vision. Ces derniers n'ont pas répondu à notre demande d'interview.