Une bonne partie du Gard placée en risque élevé au pollen de cyprès

Le retour des allergies notamment celles au pollen de cyprès. Pour le moment selon le site SupAgro Montpellier (qui publie une carte de risque au jour le jour), sont concernés en risque élevé, Nîmes et le sud du Gard, le reste du département reste en risque moyen. Pour autant, dans les prochaines 48 à 72 heures, une grande partie du département devrait être concernée.

J'ai vécu l'enfer pendant six ans

Éternuements, voire répétés, nez bouché et qui coule, les joyeusetés du cyprès dont la saison démarre à peine. Corinne a connu l'enfer, "maux de tête, quinte d’éternuements, il y avait à mon travail une haie de cyprès, l'horreur pendant six ans". Puis, miracle, "sans traitement particulier, cela s'est arrêté, ils n'ont pas coupé la haie de cyprès".

Subir les allergies peut être très invalidant

À Alès (Gard), le cabinet du docteur André Choma n'a pas encore reçu de patients atteints d'allergie au pollen de cyprès. Bien que démarrée, la saison ne semble pas encore avoir touché le nord du département. Une question de jours. "C'est très invalidant, dans les cas extrêmes "les allergies peuvent mener à de l'asthme" dit le généraliste.

Le masque anti-Covid une aide précieuse ?

Dans cette pharmacie de Saint-Hilaire-de-Brethmas, personne, pour le moment, ne s'est signalé pour des allergies au cyprès. "Il existe de nombreux produits pour réduire la gène" explique Célia Druilhe, le masque chirurgical peut ne pas s’avérer inutile. "Il va freiner, mais on ne peut pas se protéger complètement des allergies". Et d'insister, "on peut juste calmer d'où la nécessité de lavage oculaire et nasal".