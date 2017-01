Une bonne résolution, le sport pour la bonne cause

Au 1er janvier, certains ont déjà chaussé les baskets pour tenir leurs bonnes résolutions : faire du sport, oui, mais pas idiot.

Après le foie gras, les huîtres et le poisson fumé.... Quoi de mieux que de faire un peu de sport ?

C'est peut-être d'ailleurs l'une de vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année... Certains s'y sont remis dès ce dimanche, dès le 1er janvier, et en plus pour la bonne cause !

Le collectif Solid'air organisait une séance de sport collective et solidaire sur la place du Palais des Papes, à Avignon : du footing, des abdos, du gainage...

Le principe : on paye la séance cinq euros et la somme est reversée ensuite à la maraude de la Croix Rouge.

Le collectif compte sur deux séances par mois.