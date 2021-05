Une borne de téléconsultation à Reuilly : "elle n'a pas vocation à remplacer le médecin"

Un tableau de bord avec un stéthoscope, un tensiomètre, un thermomètre... et au-dessus un écran et une petite caméra : voilà à quoi ressemble la borne de téléconsultation qui vient de trouver sa place à Reuilly. pour des consultations médicales à distance. Vous vous installez sur un tabouret et un médecin apparaît à l'écran dans les dix minutes, voilà la promesse de la machine MEDADOM. La mairie l'a mise en place lundi 12 mai dans l'ancien cabinet dentaire pour soulager l'unique médecin de la commune, proche de la retraite. Une borne qui sera accessible trois fois par semaine dans un premier temps.

Sur la place de la république, le maire pousse la porte de l'ancien cabinet dentaire. A l'intérieur, une salle d'attente, un bureau "_pourl'agent qui sera destiné à accueillir les patients et à les assister à l'utilisation de la borne_. L'idée est d'assurer une présence physique et un accompagnement" explique Yves Guesnard. En face du bureau, une petite salle aux murs blancs avec la fameuse borne, un tabouret et une petite imprimante "pour recevoir directement les ordonnances."

10 minutes d'attente pour voir un médecin en visio

Assis sur un tabouret, Alexis Moindrot, agent de la mairie en charge de l'informatique, a déjà testé la borne. Il clique sur l'écran pour nous montrer : "Ça va me demander de rentrer mon numéro de téléphone puis des questions basiques, est-ce que j'ai des allergies ou un médecin traitant par exemple. On a un micro, un casque. Ça nous permet de discuter avec le médecin. Il peut nous demander d'utiliser les outils à disposition, il y a un thermomètre, un stéthoscope, de quoi prendre la tension... Ça permet déjà de faire un premier diagnostic" détaille l'agent de la mairie.

Du matériel est à disposition. Le médecin guide leur utilisation depuis l'écran. © Radio France - Solene de Larquier

Sur sa première expérience, il raconte : "On nous dit qu'il faut patienter dix minutes en moyenne pour qu'un médecin nous prenne en rendez-vous, moi il est arrivé sur l'écran au bout d'une minute !" Alexis avait besoin d'un avis d'un généraliste pour être orienté vers un spécialiste de la région. C'est chose faite, il ira donc voir un médecin spécialisé, en présentiel cette fois. Ces téléconsultations sont d'ailleurs destinées à des rendez-vous simples, comme des renouvellements d'ordonnance explique le maire.

Cette borne a pour objectif d'apporter un début de réponse à la désertification médicale. Il ne s'agit pas de remplacer notre médecin qui va partir à la retraite - Yves Guesnard, maire de Reuilly

En 2014, lorsque Yves Guesnard prend la mairie, il apprend que les deux maires de Reuilly comptent prendre leur retraite prochainement, il se met alors en quête d'un ou deux nouveaux médecins pour les remplacer : annonces dans des revues spécialisées, sur des sites, via l'agence régionale de santé, etc. Jusqu'à aujourd'hui, aucun médecin ne s'est présenté pour prendre la relève. Il ne reste aujourd'hui qu'un médecin pour 2000 habitants à Reuilly. Il était censé prendre sa retraite à l'été 2021 mais a décalé d'un an ce départ, afin de rester présent pour les habitants pendant la crise sanitaire. "Cette borne a pour objectif d'apporter un début de réponse à la désertification médicale. Il ne s'agit pas de remplacer notre médecin qui va partir à la retraite" assure ainsi le maire. "Cela peut aussi nous servir à toucher un public d'actifs, qui n'a pas forcément le temps de prendre rendez-vous, d'autant que les salles d'attente son pleines en ce moment" poursuit Yves Guesnard.

Une borne complémentaire donc, accueillie avec beaucoup d'entrain par Nadège et son mari, résidents sur la commune avec leur jeune fils : "En urgence, ça peut être vraiment très utile, car en ce moment, trouver des médecins n'est pas évident. J'ai essayé pour notre fils et c'est très compliqué donc je pense que je l'utiliserai" assure la jeune maman. Marie-Claire a elle aussi lu à propos de l'arrivée de cette borne dans le bulletin municipal de cette semaine, mais elle se montre plus dubitative. "Déjà, je ne suis pas du tout informatique... et puis je ne saurais pas quoi lui dire à la machine !" Informée de la présence d'un agent de la mairie en amont des consultations, Marie-Claire semble mesurer son avis : "Si quelqu'un est là, oui, finalement, pourquoi pas.... mais bon, c'est sûr qu'on aimerait mieux avoir un vrai médecin" conclut cette habitante. La mairie l'assure, elle continue de passer des annonces, et espère trouver un médecin avant 2022. Une salle du cabinet est déjà prête à accueillir un nouveau médecin.

Dans un premier temps, l'accueil se fera le lundi et vendredi de 10h à 12h ainsi que le mercredi de 9h30 à 11h30, uniquement sur rendez-vous au 02.54.03.49.00.