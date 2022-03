Une borne de télémédecine installée en Dordogne pour lutter contre la désertification médicale

Vous avez été un million à participer à la consultation "Ma France 2022" menée par France Bleu en partenariat avec France 3 et Make.org. 34.000 propositions ont été formulées, elles ont recueilli 7 millions de votes. Et parmi les douze priorités des Français, la santé, notamment les moyens alloués à l'hôpital et la lutte contre les déserts médicaux est un sujet qui vous intéresse : c'est la deuxième priorité la plus populaire.

Dans une commune de Dordogne, justement, on tente de lutter contre la désertification médicale. A Mouleydier, les deux médecins sont partis il y a trois ans, soit à la maison de santé de Creysse, soit à Bergerac. Le maire Michel Delfieux a tout tenté pour faire venir de nouveaux médecins, sans succès. Alors quand la communauté d'agglomération de Bergerac lui a proposé d'installer cette machine, il a accepté.

"C'est une partie de la solution"

Cette machine, c'est en fait un ordinateur, avec une caméra, et pleins d'outils reliés : un stéthoscope, un tensiomètre...etc. De quoi s'ausculter seul. Pour l'utiliser, il suffit d'une carte vitale et d'une adresse mail. Le patient s'inscrit, répond à quelques questions, et dix minutes plus tard il reçoit l'appel, en visio, d'un médecin. Celui-ci peut alors le guider pour s'ausculter. Le médecin peut donner des ordonnances, et des arrêts de travail jusqu'à trois jours.

"C'est pour compenser d'une certaine façon, mais ce n'est pas pour remplacer le médecin traitant, précise Michel Delfieux. C'est parfait pour les petites pathologies, les rhumes, les maux de tête, mais toutes les consultations ne peuvent pas être faites. C'est pour ceux qui n'ont pas de médecin traitant ou lorsque le médecin traitant n'est pas disponible."

Installée la semaine dernière, pour le moment, la machine n'a pas encore été testée, mais les habitants sont prêts à tenter le coup. Christiane par exemple, fait 30 kilomètres tous les trois mois pour consulter son médecin, à Vergt. Et pour les habitués du bar du coin, "tout ce qui peut permettre de lutter contre la désertification médicale est bon à prendre". Pour le maire, bien sûr ce n'est pas la solution en tant que tel pour lutter contre la désertification, mais "vu l'ampleur du problème, c'est une partie de la solution. Et puis la dématérialisation, les ordinateurs, c'est quand même quelque chose qui se développe donc je pense qu'on ira dans les années à venir vers des solutions de ce type", conclut-il.