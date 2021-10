"Une bouffée d'air frais" : un groupe de parole mis en place pour les soignantes non vaccinées à Poitiers

Entre 15 et 20 soignantes non vaccinées se réunissent chaque semaine à Poitiers pour discuter de leur situation et se soutenir. Toutes sont soit en arrêt maladie, soit suspendues à cause de l'obligation vaccinale. Le groupe de parole se transformera bientôt en association.

C'est dans une salle en retrait de la rue, symboliquement appelée "la grotte", que ces soignantes se réunissent une fois par semaine, à Poitiers. Elles sont une quinzaine ce soir-là. Assises en cercle, les traits tirés, toutes sont soit en arrêt maladie, soit suspendues. Depuis le vendredi 15 octobre, tous les personnels soignants doivent avoir leur schéma vaccinal complet pour éviter la suspension. Selon les chiffres du ministère de la Santé, aux alentours de 15 000 soignants ne sont toujours pas vaccinés. Cela représente moins de 1% des personnels, qui sont donc soit suspendus soit suspendables.

"Notre collègue, qui était là d'habitude, ne sera pas là ce soir parce qu'elle a trouvé un travail à Brest", entame Nathalie, l'infirmière à l'origine de ces rendez-vous hebdomadaires. "Elle a commencé par faire des vendanges cette semaine et puis elle a trouvé des petits boulots." Chacune de ces femmes vient pour se confier sur sa situation professionnelle. "Vraiment, je suis dégoûtée aujourd'hui", témoigne Joséphine. "Je ne reprendrai pas [mon travail], je commence à faire mon deuil là", explique-t-elle. Elle a commencé à participer aux réunions à la fin du mois d'août. "On peut discuter librement, dire vraiment ce qu'on ressent au plus profond. Je me suis livré, j'ai pleuré, et ça fait beaucoup de bien !"

Une suspension "violente" mais "libératrice"

"Donc là, aucune d'entre vous n'a fait une démarche judiciaire ? Toi, c'était en cours, c'est ça ?", questionne Nathalie. Le groupe de parole sert à donner des conseils aux soignantes suspendues, qu'ils soient juridiques ou en matière de reconversion professionnelle. "Je pense que c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, c'est une bouffée d'air frais", s'enthousiasme Anne, jusque-là secrétaire médicale. "En temps normal, je ne pense pas que j'aurais pris la décision de partir de l'hôpital toute seule, de mon propre chef. Cette suspension, aussi violente soit-elle, est aussi libératrice", affirme la soignante.

L'objectif, c'est vraiment de créer un système dans le système, puisqu'on nous met à part de ce système. - Nathalie, infirmière

Ces réunions sont aussi l'occasion de penser à l'après, une fois que ces soignantes ne travailleront plus dans le milieu hospitalier. "L'objectif, c'est vraiment de créer un système dans le système, puisqu'on nous met à part de ce système", détaille Nathalie. "On est en train de chercher qui peut faire quoi pour des échanges d'entraide, des hébergements, des petits boulots à droite à gauche... On se reconvertit dans ce qu'on arrive à faire dans nos champs de compétences." L'infirmière a pensé pendant un temps ouvrir une chatterie, elle qui dit "adorer" les chats. "On a des compétences qu'on a nous personnellement et qu'on peut mettre au profit des autres", se satisfait Nathalie.

Ces personnels soignants ont maintenant prévu de se constituer en association pour organiser des actions avec d'autres collectifs opposés au pass sanitaire.