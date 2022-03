Une "bouffée d'oxygène" : un "contrat d'avenir" entre l'Etat et les HUS pour sortir de l'ornière

Le document, signé ce vendredi entre les HUS et les services de l'Etat, acte les moyens promis par le gouvernement et en octroie d'autres, avec un objectif : l'autonomie financière des hôpitaux strasbourgeois d'ici 2026.

On savait déjà que 188 millions d'euros allaient être injectés par l'Etat pour éponger une partie de la dette des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, estimée à quelque 500 millions d'euros, dans le cadre du Ségur de la Santé. Le "contrat d'avenir", signé ce vendredi entre les HUS et l'ARS Grand Est, acte cette aide, ainsi qu'un support financier pour divers projets d'investissement, dans la psychiatrie, la pharmacie, ou encore la biologie par exemple, et renouvelle le soutien exceptionnel en trésorerie de 20 millions d'euros octroyé en 2021 pour 2022 et 2023.

"C'est une bouffée d'oxygène", souligne le professeur Emmanuel Andrès, président de la commission médicale d'établissement, qui a fait ses calculs : "en tout, ça fait quasiment 300 millions d'euros. Ce sont des sommes très conséquentes", qui devraient permettre aussi d'attirer du personnel de santé, "des nouveaux talents ou des besoins bien identifiés, comme en ce moment, des infirmières de bloc".

Ce contrat d'avenir comprend également l'autorisation de présenter un dossier auprès de l'Etat, pour réhabiliter le bâtiment de Hautepierre 1, "très amianté, entièrement à refaire, mais c'est un projet à plusieurs centaines de millions d'euros. Si le projet est accepté, l'Etat participera au financement".

Restructurer les urgences

Pour Michaël Galy, le directeur des HUS, ce contrat, c'est d'abord "une manière de prioriser le projet médical : améliorer l'aval des urgences, l'offre de soins en psychiatrie, en gériatrie." Car un contrat, rappelle Virginie Cayré, directrice de l'ARS Grand Est, cela va dans les deux sens : "Les HUS ont pris des engagements, sur les urgences donc, sur la structure de l'hôpital, sur des regroupements de service, c'est un contrat gagnant-gagnant".

Un plan sur cinq ans

Les HUS sont-ils sortis d'affaire ? "Si on arrive à déployer ces filières de prise en charge telles que nous les avons prévues, on peut considérer que les HUS vont retrouver une capacité d'autonomie financière", veut croire Michaël Galy. Le plan court sur cinq ans, avec une ambition : qu'en 2026, les HUS puissent se débrouiller sans ce soutien "exceptionnel" de l'Etat.

Pas sûr, cependant, que cela convainque le personnel des HUS, mobilisé, ce samedi, pour la marche pour la Santé, après des minutes de silence hebdomadaires pour dénoncer "la mort de l'hôpital public". Départ de la manifestation à 15h place Kléber.