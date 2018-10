Normandie, France

"À 7h25, je suis sorti de ma voiture et j'ai vu dans le ciel une espèce de grosse lueur assez puissante." Florent a été surpris ce matin en se rendant au travail à Colleville-Montgomery, dans le Calvados. "Ça ressemblait à une boule de feu de la taille d'un ballon de football qui allait assez vite et derrière un panache de petits cailloux rouges, c'était très joli !"

Le météore est visible en haut à gauche sur ces images tournées par un automobiliste du Rhône.

Un phénomène classique à cette période de l'année selon le président de l'association normande d'astronomie Guy Cherbit. "Il y a dans l'espace des débris, des poussières et même d'énormes cailloux, les astéroïdes qui sont des résidus de galaxies ou d'étoiles. Tout cela forme une couronne autour du soleil. La Terre, dans sa trajectoire, coupe deux fois par an cette grande couronne. L'été, au moment de la nuit des étoiles et à l'automne. Certains éléments peuvent être attirés par la terre et viennent s'effondrer. Quand, ils arrivent dans l'atmosphère, ils s'échauffent et on voit de grandes traînées lumineuses dans le ciel", conclut Guy Cherbit, président de l'ASNORA.

La Terre traverse donc en ce moment une couronne de poussières et de débris, le phénomène pourrait se reproduire dans les prochains jours. Il a été observé par des membres du projet FRIPON, un réseau de caméras d’observation du ciel en France coordonné par l’observatoire de Paris et financé par l’Agence nationale de la recherche.