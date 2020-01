Une Bretonne demande à pouvoir avoir un enfant avec son mari décédé

Le recours est maintenant devant le Conseil d'Etat. Laurenne Caballero demande le transfert d'embryons de Brest vers l'Espagne, pour avoir un bébé avec son mari mort l'an dernier.

Finistère, France

Laurenne Caballero est mère de deux enfants et veuve. Son mari, malade, est mort l'an dernier. Ensemble, dit-elle, ils avaient le projet d'avoir un troisième enfant. Leur deuxième est né via une PMA (procréation médicalement assistée) et cinq embryons sont stockés, congelés, à Brest.

à lire aussi Une Bretonne veut déposer un recours pour un transfert d'embryon post-mortem

Laurenne Caballero demande le transfert de ces embryons en Espagne, qui lui permettrait d'avoir son enfant et même d'établir la filiation si la procédure est lancée moins d'un an avant la mort de son conjoint. Mais le mois dernier, le tribunal administratif de Rennes a refusé.

La Finistérienne porte désormais son recours devant le Conseil d'Etat. L'audience aura lieu le 16 janvier. Elle sera fixée à la fin du mois.