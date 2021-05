Une bulle d'écoute pour les étudiants en médecine de Limoges en situation de souffrance

Depuis 2018 les étudiants en médecine de Limoges en situation de souffrance ou qui se posent tout simplement des questions sur leur avenir peuvent demander de l'aide à la BIPE (la bulle d'interaction pour les étudiants). Mise en place avant la pandémie, cette bulle est là pour répondre à toutes les interrogations et leur apporter une aide psychologique. Mais elle est d'autant plus utile dans le contexte sanitaire actuel que les étudiants sont face à des situations très compliquées. "Les études sont par essence déjà difficiles parce qu'elles sont très longues mais aussi par les stages à l’hôpital, les étudiants sont confrontés à la détresse humaine et à la mort auxquelles ils ne sont pas forcément préparés et avec la Covid c'est vrai qu'ils doivent faire face encore plus à ce genre de situations" explique Catherine Yardin, enseignante à la faculté de médecine de Limoges et membre de la BIPE.

Les étudiants de la fac de médecine de Limoges ont du mal à pousser la porte de la BIPE - ©BIPE

Pour Catherine Yardin cette période compliquée démontre aussi les difficultés de l'hôpital public et les étudiants s'en rendent compte. "les étudiants se rendent bien compte des difficultés de l'hôpital public et se demandent s'ils doivent prendre une autre voie, il y a donc aussi une détresse par rapport à cela".

La peur d'avouer leurs faiblesses

Pourtant les étudiants en médecine même dans le contexte sanitaire actuel sont peu nombreux à faire appel à la BIPE qu'ils doivent d'abord contacter par mail à l'adresse : bipe.limoges@unilim.fr . Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'aide explique Thibault Billy, étudiant en sixième année de médecine et lui aussi membre de la BIPE. "Les étudiants ont du mal à s'ouvrir, on est confronté à la mort et à la souffrance et il ne faut pas montrer nos faiblesses, il faut résister...C'est ce qui entraîne la souffrance psychologique. Il y a aussi cette esprit de compétition dés la première année et qui perdure, se montrer plus faible que son voisin c'est peut être quelque chose qui n'est pas bien vu" explique Thibault Billy.

A la fac de médecine de Limoges on envisage aussi de créer des groupes de paroles avec des médecins expérimentés pour aider les étudiants à livrer leurs émotions un peu plus facilement.