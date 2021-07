Une cabine connectée pour un bilan de santé gratuit en 10 minutes à la polyclinique Vauban de Valenciennes

Pour profiter de l'important flux de visiteurs avec le centre de vaccination, la polyclinique Vauban de Valenciennes a lancé un "Vacciprev" un dispositif de prévention et de dépistage avec notamment une cabine qui permet d'évaluer les facteurs de risques cardiovasculaires.

Mounia est venue accompagner sa fille se faire vacciner, et comme elle se sentait pas très bien, elle a voulu tester cette cabine blanche installée dans le hall de la polyclinique, elle évalue tous ses facteurs de risques cardiovasculaires tension, IMC...mais aussi sa vue.

En 10 minutes, le check up est fait, la machine de l'entreprise française H4D est normalement utilisée dans les déserts médicaux explique Kami Mahmoudi, le directeur. La machine a été adaptée aux besoins de la polyclinique, elle imprime ensuite les résultats avec des codes couleurs simples et interprétés par une salariée. Elle conseille à la maman de consulter d'urgence son médecin traitant car elle a une toute petite tension. La femme est ravie de ce bilan rapide "comme chez le médecin et pratique".

le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

L'objectif de ce nouveau dispositif c'est de toucher le maximum de personnes qui ne sont pas forcément malades, les candidats à la vaccination donc mais aussi les ambulanciers, professionnels de santé, ou les visiteurs explique Mélanie Decambron médecin coordinatrice de Vacciprev, qui ajoute que ces personnes sont ensuite rappelées dans les 3 mois pour faire un petit bilan de leurs démarches par rapport à leurs indicateurs de santé.

Une trentaine de personnes auto évaluent leur santé tous les jours dans cette cabine ouverte du lundi au dimanche de 10h à 18h.

Un test sur la dépendance au tabac et l'apnée du sommeil au centre de vaccination

Au sous sol, les candidats à la vaccination sont aussi nombreux à remplir leurs petits tests sur leur dépendance au tabac et sur leurs problèmes de sommeil pendant les 15 minutes de surveillance obligatoire après l'injection. C'est le cas de Jenyfer une jeune fumeuse qui fait ainsi le point sur sa consommation et qui est ravie d'occuper son temps utilement.

Dans le box d'à côté, encore 8 minutes à patienter pour Jasmine qui remplit scrupuleusement le test du sommeil, une problématique souvent sous estimée selon la jeune femme qui espère ainsi savoir s'il elle doit consulter.

Le dispositif Vacciprev est testé pendant 3 mois par le groupe Elsan qui gère la polyclinique Vauban, la seule pour le moment a être équipée de la cabine dans le Nord et le Pas de Calais avec la clinique de Saint Omer.