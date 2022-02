Une cabine de télémédecine pour des étudiants de Brest

Une cabine de télémédecine clinique est opérationnelle dès ce lundi matin à l'Open Campus de Brest dans le Finistère. Les 430 étudiants des différentes écoles du site ont la possibilité de prendre rendez-vous pour consulter un médecin généraliste à distance.

La première cabine de H4D en Bretagne

Une fois entré dans la cabine d'environ 2m², il suffit d'insérer sa carte Vitale et d'attendre que le praticien se connecte et apparaisse sur l'écran. Ce n'est pas une simple visio : une quinzaine d'instruments connectés permettent au médecin d'obtenir de précieuses informations cliniques.

"On a un stéthoscope, un otoscope pour inspecter les oreilles et la gorge, un dermatoscope pour regarder la peau, on a un thermomètre, un tensiomètre, on peut récupérer la fréquence cardiaque, le poids, la taille, l'IMC... donc c'est hyper complet et ça va permettre au médecin de poser un diagnostic et d'imprimer une ordonnance", explique Émilie Di Cesare, cheffe de projet chez H4D (Health for Development).

L'entreprise parisienne, fondée et présidée par un médecin, a déjà installé quelque 150 machines en France, dans des entreprises, des hôpitaux, des mairies ou des maisons de santé mais c'est la première en région Bretagne. Elles fonctionnent grâce à 120 médecins généralistes spécialement formés.

Renforcer l'accès aux soins

Tanguy, étudiant en première année à l'IFAG, trouve le dispositif "très facile d'utilisation et pratique, c'est une innovation qu'on est fiers d'avoir sur notre campus." L'établissement ne débourse rien pour la location de la machine (environ 3.500 euros par mois), grâce à un partenariat avec le Crédit Agricole du Finistère. "Ça s'inscrit dans une démarche d'accessibilité aux soins pour nos étudiants, justifie Samy Guelman, directeur adjoint et des études à l'Open Campus. Depuis deux ans, on a un référent handicap, un psychologue est à disposition également, donc cette télécabine renforce encore l'accès aux soins."

Mégane, présidente du bureau des étudiants (BDE), s'en réjouit : "j'ai pas l'occasion de pouvoir voir mon médecin traitant sur Brest car j'habite à Vannes. Alors ça va aider, en plus on n'a pas à avancer les soins alors c'est vraiment un plus."

Pour l'instant, seuls les 430 étudiants de l'Open Campus peuvent bénéficier de cette cabine de télémédecine, soit seulement 1,5% des étudiants brestois.

La cabine de téléconsultation est fabriquée à Angers (Maine-et-Loire). © Radio France - Nicolas Olivier