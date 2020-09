Une cagnotte à plus de 70 000 euros pour les soignants touchés par le coronavirus

Lancée le 27 mars 2020, la cagnotte "Coronavirus : solidarité nationale pour les soignants" rencontre un succès certain. Au 14 septembre 2020, elle dépasse les 70 000 euros. Avec seulement 177 contributeurs, le don moyen avoisine les 400 euros. Une jeune Dijonnaise de 18 ans a versé à elle seule, 1000 euros issus de la vente de son recueil de témoignages de confinés.

Ce sont des soignants qui sont à l'initiative de cette cagnotte. "Autant, au niveau du terrorisme, les policiers ont eu droit à des obsèques nationales. Les soignants, rien", pointe Vincent Carruel, infirmier dans les Ardennes et porte-parole du collectif.

Le collectif "Solidarité Soignant Coronavirus" souhaite en priorité aider les familles de personnels de santé décédés du coronavirus à régler les obsèques. Il n'y a pas de statistiques officielles mais le collectif a mené des recherches et estime que 30 à 50 soignants sont décédés après avoir contracté le coronavirus.

70 000 euros c'est déjà une somme magnifique, mais un décès coûte entre 8 000 et 10 000. Et on ne veut pas se tourner vers les familles et leur rappeler des souvenirs douloureux pour leur donner 100 euros. Si on donne 1 000 à 1 500 euros par victime, la cagnotte sera déjà vide - Vincent Carruel, porte-parole du collectif "Solidarité Soignant Coeronavirus"