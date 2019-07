Une cagnotte pour sauver Allan, un jeune varois atteint d'un cancer rare

Allan, 18 ans qui vit dans le Var souffre d'une une leucémie lymphoblastique aiguë de type T. Le seul espoir pour le soigner aujourd'hui se trouve à Houston aux Etats-Unis mais c'est un traitement très coûteux. Une cagnotte est lancée pour soutenir Allan et sa famille.

Le Revest, Esparron, Var, France

"Il y a urgence, Houston c'est notre dernier espoir", les mots de Carole la maman d'Allan la voix fébrile ce jeudi matin sur France Bleu Provence. Son fils est atteint d’une maladie rare, une leucémie lymphoblastique aiguë de type T. Allan est très suivi mais aujourd'hui le seul espoir pour le soigner se trouve de l'autre côté de l'atlantique à Houston.

Un établissement médical expérimente un traitement qui est compatible avec la maladie d’Allan. Mais c'est un traitement qui coûte extrêmement cher. C'est pour cette raison que ses parents ont décidé de lancer un appel aux dons sur la plateforme Leetchi.

Nous avons lancé une cagnotte pour récolter 350 000 euros de dons mais il faudrait entre 500 000 et 700 000 euros - Carole la maman d'Allan

Cela fait un an qu'Alan se bat, subit de la chimio tous les jours. D'après les médecins on guérit à 80% de ce cancer, mais Allan fait partie des 20% qui restent. Aujourd'hui il est en soin palliatif à l'Institut Paoli Calmette de Marseille et il est difficile de stabiliser la maladie. C'est donc une question de temps. Sa famille espère pouvoir compter sur la solidarité de tous.