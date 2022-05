Une camionnette pour la prévention de l'AVC installée pour une matinée au marché de Guéret

Une camionnette un peu particulière s'est installée ce samedi matin au marché de Guéret. C'est celle de l'association AVC Tous concernés, qui est venu sensibiliser les Creusois aux signes avant-coureurs d'un AVC, et faire la promotion d'un mode de vie plus sain, pour les éviter.

Ce samedi matin, la camionnette de l'association "AVC Tous concernés" s'est arrêtée sur le marché de Guéret. La dizaine de bénévoles de l'association est partie, en vélo et à bord du véhicule, du CHU de Bordeaux le 26 mai et a pour but d'arriver à Strasbourg le 14 mai, pour la journée européenne de l'accident vasculaire cérébral. Ils s'arrêtent dans de nombreuses villes sur le chemin. Leur but : sensibiliser la population aux accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Deux facteurs aggravants : l'hypertension et l'arythmie cardiaque

Paul et son épouse sont donc venus faire tester leurs tensions et leurs coeurs auprès des bénévoles de l'association. Une étape importante, puisque l'hypertension artérielle et l'arythmie cardiaque sont deux facteurs aggravants. "On a dépassé les 70 ans, explique ce Guérétois. Donc c'est important de vérifier régulièrement, même s'il n'y a pas d'âge pour faire un AVC."

150 000 AVC par an en France

C'est Caroline qui les a accueillis. En 2010, son époux a fait un accident vasculaire cérébral. Depuis, elle s'est engagée en tant que bénévole dans l'association pour que tout le monde sache reconnaître les signes d'un AVC. "Quand vous voyez une personne, ou si vous-même vous avez une grosse difficulté à parler, c'est un premier signe, dénombre t-elle. _Ensuite, la déformation du visage, deuxième signe. Enfin la motricité, c'est à dire un côté lourd, au niveau du bras et de la jambe, s'en est un dernier. Et si vous avez ces signes, aucune hésitation ! On s'assoit, on s'allonge, on appelle le 15." _Des signes qu'il faut absolument connaître : 150 000 personnes par an sont touchées par un AVC en France.

Un mode de vie plus sain pour éviter les AVC

Et pour Philippe Meynard, le président de l'association, il faut promouvoir un mode de vie plus sain pour éviter une attaque. "Pour voyager loin, on ménage sa monture, on prend soin de soi, faire attention à sa nourriture, comment on mange...on privilégie l'exercice, on fait attention à sa tension artérielle, et on vérifie que son cœur, c'est du béton !."

Au total, durant la matinée, plus d'une centaine de Creusois sont venus se renseigner sur l'accident vasculaire cérébral.