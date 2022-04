Une campagne d'affichage pour soutenir financièrement les projets du CHU de Montpellier

Chaque année des patients ou des familles font des dons pour remercier le personnel médical. Afin que cet argent aille vraiment au bon endroit et pour solliciter de nouveaux dons, le CHU de Montpellier lance une campagne d'affichage à l'hôpital et sur les panneaux de la Métropole de Montpellier.

Une campagne d'affichage pour faire des dons pour l'hôpital de Montpellier. Chaque année des patients ou des familles font des dons parfois même des legs pour remercier le personnel médical pour leur prise en charge.

Afin que cet argent aille vraiment au bon endroit selon les souhaits des donateurs, et pour solliciter aussi de nouveaux dons, le fonds Guilhem qui contribue aux actions du CHU en matière d'innovation et de santé publique vient de lancer une campagne d'affichage au sein même du CHU de Montpellier.

Les patients et leur familles peuvent scanner le QR code sur l'affiche et choisir ensuite le montant qu'ils souhaitent donner et le service choisi. Ces affiches seront aussi diffusées sur les panneaux de la Métropole de Montpellier.