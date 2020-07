Une campagne de dépistage du Covid-19 à Bellegarde

Un centre de dépistage gratuit sera ouvert lundi, mardi et mercredi à Bellegarde où 21 cas de Covid-19 ont été détectés.

Un centre de dépistage gratuit du Covid-19 sera ouvert pendant trois jours à la salle des cigales de Bellegarde : lundi 27 juillet de 14h à 19h ; mardi 28 et mercredi 29 de 8h à 19h. Des tests PCR (prélèvements nasopharyngés) seront réalisés par les équipes du CHU de Nîmes, des pompiers et de la Croix Rouge. Les prélèvements seront effectués sans rendez-vous, un justificatif d’identité et la carte vitale seront demandés pour assurer le rendu des résultats. Quant au port du masque, il sera obligatoire pour venir au centre.

A Bellegarde, 21 cas positifs de Covid-19 ont été détectés, et non pas sept comme initialement indiqué par la mairie. Des contaminations après une réunion entre amis, avec une majorité des cas sans symptôme.