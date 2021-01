Une campagne massive de détection du Covid-19 sur les campus rennais

L’Agence Régionale de Santé en Bretagne et les universités et grandes écoles du projet Université de Rennes (EHESP, ENS Rennes, ENSCR, INSA Rennes, Sciences Po Rennes, Université de Rennes 1 et Université Rennes 2) lancent ce lundi 25 janvier une vaste campagne de dépistage du covid-19 sur les campus rennais. Objectif : détecter le maximum de cas et accompagner la reprise progressive des enseignements en présentiel.

Des tests rapides et sans rendez

Les étudiants seront testés via des tests antigéniques. Ils pourront se faire dépister gratuitement, sans rendez-vous et ils auront le résultat en moins de trente minutes.

Quatre centres dédiés seront déployés sur les principaux campus de la métropole rennaise : Beaulieu, Villejean, Centre, Ker Lann. Ils resteront ouverts pendant tout le semestre.