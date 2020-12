Une campagne pour promouvoir les gestes barrières en Bourgogne-Franche-Comté

"Les gestes barrières sont le seul rempart efficace contre la COVID. On a besoin d'une mobilisation de tout le monde pour faire reculer cette deuxième vague, et éviter une troisième vague en attendant une couverture vaccinale". Le ton a été donné par Pierre Pribille, le directeur de l'Agence Régionale de Santé en Bourgogne-Franche-Comté lors du lancement de la campagne de promotion des gestes barrières #pourquoijelefais.

Une campagne qui se veut résolument positive

"Notre choix : c'est de mobiliser les citoyens de manière positive"

Cette campagne "made in BFC" n'a pas pour but de gronder mais plutôt d'encourager. Bruno Herry, le président de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie explique d'ailleurs que _ "cette campagne n'est pas un m_essage de coercition. La lente décrue et la recherche d'un vaccin ne remettent pas en cause les gestes barrières au quotidien, cela s'inscrit dans une perspective positive d'un avenir ou la vie sociale reprendra ses droits" .

Les promoteurs de la campagne utilisent d'ailleurs à envie, les termes "positifs" ou encore "convivialité" pour nous rappeler cet avenir "où l'on pourra vivre comme avant".

Le site internet lancé pour promouvoir les gestes barrières en Bourgogne-Franche-Comté - copie Ecran

Une campagne menée en priorité sur les réseaux sociaux

Cette campagne est accessible en libre service, surtout sur les réseaux sociaux, elle n'est pas signée par l'ARS et elle prend vie sur le site pourquoijelefais.fr . On y retrouve des vidéos pour rappeller les gestes barrières, une vingtaine de visuels, soixante fichiers à télécharger . On y découvre également un mur qui permet de remonter toutes les publications sur facebook, twetter, et instagram.

Ils rappellent les bons moments vécus avant la crise pour inciter à respecter les gestes barrières, histoire d'espérer retrouver ces moments ensemble le plus rapidement possible. On y revoit les festivals et des slogan comme "Pour pouvoir soutenir à nouveau mon club de sport ... j'agis contre la COVID 19"

Cette campagne est complétée par des tutos avec des astuces pour mieux vivre cette période : "profiter de ses proches sans risques", "prendre soin de soi en ce moment"

"Il y a une lassitude tout de même de rappeller les gestes barrières aux gens. Mais cette campagne est de remotiver les troupes , et nous sommes touts impliqués dans ce combat" explique Pierre Pribille. Cette campagne durera le temps qu'il faudra"