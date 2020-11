"Une catastrophe sanitaire" : un maire sarthois alerte le gouvernement sur les problèmes d'accès aux soins

Lors du deuxième Comité interministériel aux ruralités, samedi 14 novembre 2020, Dominique Dhumeaux, maire de Fercé-sur-Sarthe et vice-président de l'Association des maires ruraux de France (AMRF), a interpellé le gouvernement sur les problèmes de déserts médicaux.

Les déserts médicaux, en Sarthe et ailleurs, ne sont pas nouveaux, mais ils vont empirer dans les prochaines années. L'Association des maires ruraux de France (AMRF) a évoqué ce sujet avec le gouvernement lors du deuxième Comité interministériel aux ruralités, ce samedi 14 novembre. "J'ai essayé d'interpeller le gouvernement sur cette bombe à retardement qu'est l'accès au soin", raconte Dominique Dhumeaux, maire de Fercé-sur-Sarthe, président de l'Association des maires ruraux de la Sarthe et vice-président de l'AMRF.

L'élu s'est appuyé sur l'exemple de la Sarthe : entre 80 000 et 100 000 Sarthois n'ont pas de médecin référent. "Dans trois ans, quasiment la moitié de la population sarthoise sera sans médecin", souligne Dominique Dhumeaux. Le nombre de médecins généralistes en Sarthe est déjà en dessous du seuil d'alerte. Plus de la moitié d'entre eux a plus de 60 ans, donc approche de la retraite.

Obliger les médecins à s'installer à la campagne

Selon le maire de Fercé-sur-Sarthe, il n'est plus de question d'attirer ou de séduire les médecins pour qu'ils s'installent dans les territoires ruraux. "Sans coercition pour imposer aux médecins de venir dans des zones sous-dotées, on est face à une catastrophe sanitaire", explique Dominique Dhumeaux.

Le vice-président de l'AMRF déplore le manque de médecins lié au numerus clausus trop bas en faculté de médecine ces dernières années. Cette limite a été abrogée par la loi santé, dès la rentrée universitaire 2020. "Tant que les effets catastrophiques du numerus clausus se feront sentir, on n'aura jamais plus de médecins", précise-t-il.

Un problème trentenaire

Les seules solutions rapides, selon Dominique Dhumeaux, résident donc dans l'extension de la télémédecine et l'obligation pour les médecins de s'installer, pour un temps, dans un désert médical. L'élu sarthois dénonce "un manque de volonté" et "la politique de l'autruche" du ministre de la Santé, Olivier Véran, et du reste du gouvernement, qui "plient trop facilement face aux syndicats de médecins".

Ce problème n'est pas le fait de ce gouvernement en particulier, il date déjà d'une trentaine d'années, d'après Dominique Dhumeaux, mais il faut le résoudre maintenant. "En 2022, la crise sociétale, l'accès aux soins, dans des départements comme le nôtre, seront tels que le gouvernement n'aura pas d'autres choix que d'imposer des lieux d'installation."