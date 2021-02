Quelque 130 écoliers et adultes sont victimes de nausées depuis mardi dernier à Gragnague (Haute-Garonne). Les analyses bactériologiques mettent hors de cause l’eau du robinet ainsi que la nourriture de la cantine.

Plus d'une centaine d’enfants et leurs parents victimes d’une mystérieuse intoxication au nord de Toulouse

Depuis le 2 fevrier, des écoliers de Gragnague sont pris de vomissements. La situation s’est aggravée en fin de semaine dernière, avec 130 personnes recensées. Des enfants, mais aussi des adultes sur tout le territoire de la communauté de communes. Pour l’heure, aucune explication. Les dernières analyses excluent que l’eau potable soit à l’origine de cette mystérieuse "intoxication".

L'eau potable mise hors de cause

"Mardi dernier, des enfants de l’école maternelle ont été pris de vomissements, raconte le maire de Gragnague Daniel Calas. "Nous avons recensé les cas et nous avons prévenu l’Agence régionale de santé qui nous a demandé dans un premier temps de distribuer des bouteilles d’eau minérale à l’école, le temps de mener les analyses."

Mais depuis, rien n’a permis d’expliquer ces mystérieux vomissements qui touchent non seulement des enfants des écoles, mais aussi des adultes sur tout le territoire de la communauté de communes.

Selon le maire, les analyses bactériologiques de l’eau n’ont rien révélé d’anormal. Ce lundi matin, les résultats d’analyses plus pointues communiquées par l’ARS indiquent que "tout est parfait" sur le réseau d’eau et que "la nourriture de la cantine est elle aussi mise hors de cause". Selon le maire de Gragnague, cette étrange épidémie serait terminée. Mais il attend des nouvelles des autorités sanitaires pour expliquer ces désagréments dont souffre sa population.

Une gastro qui se transmet en famille

Selon Alexandre Pelangeon, le responsable Santé Environnement à l'Agence Régionale de Santé, les trois analyses bactériologiques sur le réseau d'eau se sont toutes avérées négatives, mais l'on attend les résultats des prélèvement du repas servi à la cantine mardi dernier, un taboulé et du jambon "grill". Les services vétérinaires du département doivent rendre leurs conclusions dans les heures qui viennent. Mais il semble , selon l'ARS, que l'on ait affaire à une intoxication alimentaire mineure qui aurait provoqué chez certains élèves une gastro-entérite aiguë. Le virus se serait transmis par contact en famille entre frères et sœurs, voir à leurs parents. Cela dit, cette intoxication qu'elle qu'en soit l'origine apparaît sans gravité, selon l'ARS.