Une centaine d'infirmiers et d'infirmières pour débattre de leurs conditions de travail

Dijon, France

Un "grand débat" version infirmier ? Ce jeudi, ils étaient une grosse centaine à se réunir à Dijon pour une "grande consultation" à l'initiative de l'Ordre national des infirmiers (ONI).

Cette opération n'a en vérité rien à voir avec les débats lancés par le gouvernement depuis le début de l'année. Mais l'idée est un peu la même : pendant trois heures, ces infirmiers et infirmières ont discuté de leur quotidien et des problèmes qu'ils rencontrent.

Faire évoluer le "décret d'actes"

Ces professionnels dénoncent un manque de reconnaissance de la part des autorités de santé. En cause, l'absence d'évolution du "décret d'actes infirmiers", le texte qui réglemente la profession.

"On voit bien que les besoins des patients ont évolué", explique Patrick Chamboredon, président de l'ONI. "On fait face à un vieillissement de la population et à une explosion des maladies chroniques... Il faut donc absolument qu'on arrive à faire évoluer ce texte pour le mettre en phase avec ce qui se passe sur le terrain".

La prescription

Parmi les difficultés rencontrés par ces infirmiers : l'impossibilité de prescrire des médicaments. Une absurdité selon Patrick Chamboredon :

"Moi je suis père de famille, je peux donner un cachet à mes enfants... mais pas à mes patients en tant qu'infirmier". Patrick Chamboredon Copier

Rédaction d'un livre blanc

Cette "grande consultation" aura lieu en tout dans 15 villes de France. Une fois terminé l'ensemble de ces débats, L'ONI prévoit de remettre un "livre blanc" à Agnès Buzyn, la ministre des solidarités et de la santé.