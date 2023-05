Une centaine d'infirmiers libéraux en colère manifestent sur le Vieux-Port de Marseille

À Marseille, une centaine d'infirmiers et infirmières venus du var et des Bouches-du-Rhône ont manifesté ce vendredi après-midi à l'appel du "collectif des infirmiers libéraux en colère " et du syndicat Convergence infirmières.

Les infirmiers libéraux se sentent déconsidérés © Radio France - Emilie Briffod À l'occasion de la journée internationale des infirmières et infirmiers, les libéraux ont décidé de se mobiliser ce vendredi partout en France. À Marseille, le cortège d'une centaine d'infirmiers et infirmières venus du Var et des Bouches-du-Rhône est parti du Vieux-Port direction l'ARS où une délégation a été reçue. Les infirmières libérales veulent être mieux reconnues et mieux payées. Les actes et les frais de déplacement n'ont pas augmenté depuis plusieurs années Les infirmières libérales demandent une revalorisation de leurs actes qui n'ont pas augmenté depuis 2009 malgré l'inflation de 20 %. Les frais de déplacement (2,50 euros bruts) eux n'ont pas augmenté depuis 2012 malgré la forte hausse du prix des carburants. La retraite est aussi un sujet brûlant, puisque pour avoir un départ à taux plein, il faut "travailler jusqu'à 67 ans". Les infirmiers se sentent oubliés, alors que "pendant le Covid, on a été là".