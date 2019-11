Une centaine de médecins et soignants du CHU de Reims se mobilisent pour l'hôpital public

Reims, France

Ils répondent à l'appel national et expriment leur colère. Une centaine de soignants et de médecins rémois se sont rassemblés pour protester contre leurs conditions de travail, "devenus indignes" selon certains. Dans les mêmes temps, une manifestation nationale est prévue ce jeudi à Paris pour "sauver l'hôpital public". Partout en France, des rassemblements sont prévus dans les mêmes temps.

On se fait balader"

Hervé travaille par exemple au service facturation du CHU, mais il est souvent appelé au pied levé pour faire l'accueil sur un des différents lieux de réception, faute de recrutement et de personnel. "Ça m'arrive toutes les semaines", raconte t-il. "Je remplace donc mes collègues comme je peux, le problème c'est qu'il n'y a personne pour me remplacer pour s'occuper des factures, donc ça fait toujours du boulot en en plus, tout le temps. Heureusement qu'on a une conscience professionnelle, sinon on aurait pu démissionner depuis longtemps."

Pas assez d'effectifs

Le problème reste dans le même dans beaucoup de services. Une infirmière se plaint elle "des congés non pris en compte, des week-end où on nous rappelle en urgence faute d'effectif... Tout ça, c'est au détriment des soignants bien sûr, mais aussi et surtout des patients. On ne peut pas les prendre en charge de manière correcte." Fait rare, les différents syndicats sont d'accord sur les différents sujets, et réclament tous un plan d'urgence pour les hôpitaux publics de France.

Manque d'attractivité

Faute de moyens et de ressources, les hôpitaux publics de manière générale sont en grande souffrance, et n'arrivent plus à devenir attractifs pour les jeunes soignants. "Quand vous avez 30 ans, que vous êtes médecin et qu'on vous propose d'un côté un salaire de misère pour un travail hyper-prenant et de l'autre des revenus trois fois plus élevés à la clinique privée de Courlancy, à votre avis vous hésitez longtemps?" nous glisse une syndiquée CGT. "Il faut agir, et vite."

Les cadres mobilisés

Fait rare dans le monde de la santé, certains médecins et directeur de pôle étaient également mobilisés pour l'occasion. Ils dénoncent la fuite des soignants, le manque chronique de lits et une médecine qui se "déshumanise", faute de moyens et de temps. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, doit présenter dans les prochains jours un plan de soutien.