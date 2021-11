Une centaine de passages par jour aux urgences du CHU de Nîmes pour des cas de bronchiolite

Toute la France est désormais touchée par l'épidémie de bronchiolite. Une maladie virale qui touche surtout les enfants de moins de deux ans. Une épidémie plus précoce cette année. "Aux urgences du CHU de Nîmes, on frôle les cent passages par jour précise le professeur Tu-Anh Tran, chef du pôle femme-enfant. D'habitude, c'est en hiver, au moment de Noël. Au niveau hospitalisations, le service est plein en permanence. Il y a un roulement très rapide. Ce sont des nourrissons qui ont moins d'un an. Ceux qui ont moins de six semaines sont hospitalisés dès qu'ils déclarent la bronchiolite pour évaluer la gravité de leur état. Si ce n'est pas grave, ils peuvent rentrer à la maison avec un traitement, le lavage du nez. On demande aussi aux parents de fractionner les repas car comme ils respirent moins bien, ils ne peuvent manger que de petites quantités. Les nourrissons qui sont en détresse respiratoire, on les garde deux-trois jours. C'est une maladie qui est bénigne dans la majorité des cas, on en guérit en six jours."

L'importance des gestes barrières

Avec les confinements et les gestes barrière, les bébés sont moins immunisés. "Ceux qui ont plus d'un an sont plus résistants." Pour éviter de contaminer les plus petits, il est donc recommandé de porter un masque à la maison, surtout si on a un rhume. "_En sortie de maternité, on préconise de ne pas amener les nourrissons dans les centres commerciaux, dans des repas de famille où il y a énormément de monde dans un pièce non aérée pendant des heures, d'_éviter que les nourrissons passent de bras en bras parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va être un peu enrhumé précise Sandra Brancato, pédiatre à Nîmes. Ce n'est pas grave un rhume pour un adulte, mais pour un nourrisson, c'est la bronchiolite. Il y a des gestes simples pour leur éviter une hospitalisation."

La gastro-entérite également présente

Le retour des enfants en collectivité s'est traduit par le retour des maladies infectieuses habituelles. "On a vu revenir les rhino-pharyngites, les bronchites virales, les otites, toutes les pathologies qu'on n'avait pas vues beaucoup pendant les périodes de confinement strict. Ces pathologies reviennent, c'est normal" explique Sandra Brancato. Au CHU de Nîmes, le professeur Tran constate aussi une hausse des hospitalisations pour des gastro-entérites. "Il suffirait là aussi de se laver les mains régulièrement pour éviter les contaminations."