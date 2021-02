Une centaine de personnels soignants déjà vaccinés au Pays basque

Depuis ce dimanche, premier jour d'injection du vaccin AstraZeneca au Pays basque, une centaine de personnels soignants ont été vaccinés. 1600 doses sont arrivés au centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne, établissement coordinateur pour le Pays basque. De nouvelles doses sont attendues dans les prochains jours, toujours à destination du personnel soignant tel qu'indiqué par le gouvernement lors de son autorisation sur le marché.

De nouveaux créneaux

En tout, que ce soit avec le nouveau vaccin, ou avec le Pfizer, 26.423 personnes ont au moins reçu la première injection dans les Pyrénées-Atlantiques. Et de nouveaux créneaux vont très rapidement ouvrir à destination du grand public. D'ici la fin de semaine devrait apparaître sur le site Doctolib plus d'un millier de nouveaux créneaux pour des rendez-vous à partir du 22 février prochain. De nouveaux rendez vous très attendus alors qu'il n'y a plus aucun rendez vous disponible pour de nouvelles vaccinations à l'heure actuelle.