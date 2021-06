Une centaine de personnes manifestent à Châteauroux pour la défense des services publics

Une centaine de manifestants se sont rassemblés lundi 15 juin place de la République à Châteauroux, à l'appel de quatre organisations syndicales (un appel national de la CGT, FSU, Solidaires et FA-FP) pour la défense du service public notamment en zone rurale et pour demander un meilleur pouvoir d'achat pour les fonctionnaires, le point de valeur d'indice étant bloqué depuis 13 ans. Salariés du conseil départemental ou encore du centre hospitalier de Châteauroux et du Blanc étaient présents.

Les syndicats Santé organisaient par ailleurs deux autres actions en Berry. Un rassemblement à Bourges à 10h30 devant l'ancienne maison de la culture. A Issoudun les personnels de l'hôpital de la Tour Blanche sont appelés à débrayer entre 13h45 et 14h40. La CGT et Sud demandent des embauches massives et des augmentations de salaire.