Une centaine de salariés du médico-social manifeste à Pau

"Soldes : éducs-psy au rabais", "Social et médico-social indispensables et pourtant oubliés du Ségur". Sur leurs pancartes, une centaine de salariés du médico-social dénonce une inégalité de traitement dans le cadre du Ségur de la santé. Lors de cette manifestation qui s'est déroulée à Pau ce jeudi 17 février devant la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, ils ont réclamé une revalorisation de 183 euros par mois de leurs salaires pour tous les employés du secteur. "On voit des collègues qui sont mieux payés que nous, alors qu'on fait les mêmes choses sur le terrain", explique Mathieu, éducateur spécialisé à Pau. En effet, le personnel soignant des établissements sociaux et médicosociaux ont obtenu cette revalorisation mais pas les éducateurs spécialisés.

"Ça génère des tensions dans les équipes et ça pose des problèmes de recrutement. Les conditions salariales sont inacceptables : il y a énormément de salariés qui sont coincés au niveau du SMIC et les conditions de travail se dégradent. Donc la profession n'est plus attractive à tel point qu'on ne trouve plus de remplaçants, même pour des courtes périodes", affirme Michel Vialar, délégué CGT. Les employés du secteur multiplient donc les manifestations pour se faire entendre. Un rendez-vous a été demandé à la direction de l'Adapei 64.