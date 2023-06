Une centaine de soignants rassemblés devant l'hôpital psychiatrique d'Allonnes

Une centaine de manifestants a répondu présent ce mardi 20 juin 2023 de 11h à 15h à l'appel de FO et de la CGT pour défendre la psychiatrie en Sarthe. Soignants, médecins et syndicats se sont rassemblés devant l'EPSM, l'Etablissement Public de Santé Mentale d'Allones, le seul en Sarthe. Un rassemblement qui a lieu après l'annonce début juin de la suppression définitive de 42 lits, l'équivalent de trois services sur huit au total. La direction n'arrive pas à pourvoir les postes de psychiatres, beaucoup sont partis en retraites ces derniers mois et n'ont pas été remplacés. Sur 70 postes, 44 sont vacants.

ⓘ Publicité

"Il y a eu des burn-out à cause des conditions de travail" - Isabelle, aide-soignante à l'EPSM

Certains professionnels de santé de l'EPSM sont à bout, comme Isabelle, aide-soignante de 43 ans, qui travaille depuis 23 ans à l'hôpital psychiatrique : "Il y a eu des burn out, des collègues qui se sont mises en arrêt à cause des conditions de travail, confie-t-elle. Ils nous ont annoncé la fermeture des lits un vendredi soir, et nous n'avons eu aucune écoute ensuite, pas de cadre. Nous sommes restés tout le week-end avec nos questions, nos angoisses. On a aussi beaucoup d'incertitudes pour cet été, on ne sait pas réellement quand les services vont fermer parce qu'ils n'arrivent pas réellement à geler les lits et qu'il y a encore trop de personnes hospitalisées."

Il y a une dizaine de psychiatres pour 100.000 habitants en Sarthe, la moyenne nationale est de 24 psychiatres pour 100.000 habitants. Les syndicats (notamment la CGT) demandent à l'ARS de trouver rapidement des psychiatres, quitte à les contraindre à s'installer ici. De son côté, l'Unafam (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou

handicapées psychiques) espère davantage de moyens pour la prise en charge à domicile quand c'est possible pour les patients.