Le centre de dépistage au Covid-19 pris d'assaut à Bellegarde

"J'ai fait partie des gens qui étaient à la soiré musicale le 18 juillet dans le village". Cette femme qui attend son tour devant le centre le dépistage installé salle des Cigales dans le centre de Bellegarde le dit tout simplement : "C'est vrai que _malheureusement on a occulté le virus_. Il faisait beau, il y avait de l'ambiance, il y avait de la musique... forcément on a fait n'importe quoi. Personne n'avait de masque. On s'amuse, on rigole, on chante, on danse, on boit et on n'y pense pas, on se fait la bise et malheureusement on ne pense pas au virus. Mais le virus, il nous a rattrapés."

L'écouvillon ? Un moment désagréable, mais pas mortel

Plus d'une centaine de personnes attendent devant la salle des Cigales ce lundi après-midi. Volontaires pour qu'un médecin leur passe un écouvillon dans le nez, volontaires pour savoir si oui ou non, elles sont porteuses du virus. Un centre installé après la révélation la semaine dernière d'un foyer épidémique dans la ville. Un centre de dépistage massif pour couper le plus vite possible la transmission, pour couper le plus vite possible également les rumeurs qui parlent de très nombreux cas. Avant ce dépistage massif, la mairie disait avoir connaissance de 21 personnes porteuses du Covid-19.

Combien de personnes positives à l'issue ?

Il est bien sûr impossible de dire combien de personnes seront positives, mais pour celles qui le seront, le délégué de l'Agence Régionale de Santé pour le Gard est clair : "On leur demande de s'isoler. Si elles travaillent, arrêt de travail, quatorzaine, et recherche des cas contacts par les brigades sanitaires de l'ARS. Et puis, _selon le nombre de personnes concernées, selon le taux de positivité_, avec la préfecture et la ville, nous regarderons si nous prenons des mesures supplémentaires au niveau de la vie sociale qui pourraient concerner la ville de Bellegarde."

