Les anciens bénévoles du centre de vaccination de Villedieu-sur-Indre déjà mobilisés pour la dose de rappel

Une cérémonie pour rendre hommage à la soixantaine de bénévoles du centre de vaccination de Villedieu-sur-Indre était organisée ce dimanche 28 Novembre. "Il était temps de leur dire merci, puisque sans eux, tout ça n'aurait pas pu être une réalité" précise le maire, Xavier Elbaz, avant de prendre la parole au micro. Le centre a fermé à la fin du mois d'Octobre, mais ses anciens bénévoles sont déjà sur le front ailleurs pour la dose de rappel, généralisée à la population majeure depuis ce samedi.

Des bénévoles sur le pont depuis des mois

À Villedieu-sur-Indre, les bénévoles ont réalisé plus de 18 000 injections en 10 mois. Un rythme soutenu, et dans la durée. Comme dans les autres centres de vaccination en France, cela a pu provoquer une certaine fatigue, puisque les professionnels de santé ont jonglé avec leur activité en plus. Les infirmières libérales bénévoles à Villedieu-sur-Indre par exemple sont venues sur leur jour de congés. Elles sont aujourd'hui encore mobilisées pour la dose de rappel, dans le cadre de leur activité : "c'est notre boulot, on a l'habitude de s'investir" affirme Magalie qui fait partie de ces infirmières libérales.

Ca a été un marathon, on pensait que la ligne d'arrivée était atteinte, et puis finalement on se relance - Benoît Le Gargasson

Certains reconnaissent tout de même une petite fatigue, assez logique après plus de 10 mois de marathon. C'est le cas par exemple de celui qui fût le responsable de ce centre de vaccination, Benoît Le Gargasson, médecin dans la commune : "Il y a petit ras-le-bol. Je ne le ressent pas dans les équipes, c'est un ressenti personnel, mais ca commence à être un petit peu fatiguant. On le fait sans problème, mais j'aurai été content de ne pas avoir à relancer une troisième ligne de rappel" reconnaît ce père de famille, qui a peu vu ses filles pendant plusieurs mois.

Une cérémonie était organisée pour rendre hommage à la mobilisation d'une soixantaine d'anciens bénévoles du centre de Villedieu © Radio France - Manon Klein

Pas de réouverture du centre de Villedieu-sur-Indre pour le moment

Avec l'annonce de l'ouverture de la dose de rappel à la population générale, les prises de rendez-vous en pharmacies et chez les médecins ont fortement augmenté ces derniers jours. Pour autant, la réouverture du centre de Villedieu-sur-Indre n'est pas à l'ordre du jour selon le maire Xavier Elbaz : "Ce sont forcément des discussions que l'on a eu ces derniers jours avec les médecins de Villedieu qui ont pris le relai au sein de leur cabinet médical (...) Dès cette semaine, il va y avoir une montée en puissance du cabinet médical, qui va passer de 40 à 50 doses par semaine, à 250 à 300 doses par semaine. Pour l'instant on considère qu'il n'y a pas besoin de rouvrir le centre" estime l'élu.