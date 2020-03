Une chaine de fabrication de gel hydrologique lancée en Vaucluse

Le site vauclusien d'Eurenco comme celui de Bergerac en Dordogne a cessé sa production avec le confinement. Dés la fin de la semaine dernière les ateliers ont été arrêtés et les équipes ont procédé notamment aux mises en sécurité des machines et des produits dangereux .

On a pu faire ces modifications dans des délais très rapides grâce à la mobilisation de nos personnels - Thierry Francou, PDG d'Eurenco

Une majorité des employés sont placés en chômage partiel. Mais l'idée de basculer une ligne de fabrication en production de solutions hydroalcoolique est venu du personnel souligne pour le PDG du groupe , Thierry Francou : "On a pris des installation qui sont dédiées à des activités de chimie, ce qui nous permet aussi de garantir la nature et la qualité du produit. La fabrication est conçue à partir d'éthanol. On a pu faire ces modifications dans des délais très rapides grâce à la mobilisation de nos personnels , et je tiens à souligner cela et leur engagement dans cette course contre la montre. Et on plus de trente personnes qui ont été mobilisées durant tout le weekend pour mettre en œuvre cette fabrication dans des délais records".

Une production qui va atteindre plus de 40 000 litres par semaine

Thierry Francou évoque les transporteurs, les caissières de supermarchés, les forces de police, les pompiers mais aussi les associations caritatives à qui pourrait être destiné ce gel préparé à Sorgues. D'ici quelques jours la production pourra atteindre 40 000 litres par semaines encadrée par une équipe de 6 personnes par roulement sur 24 heures.

Pour le conditionnement de ces milliers de litre de gel , autre initiative locale , l'entreprise Stolpi de fabrication d'emballage en matière plastique à Bédarrides s'est associé avec Eurenco pour la mise en flacon avant distribution.

Eurenco a également sorti de ses stock 28 000 masques de protection qui ont été remis aux autorités à destination des soignants du département.