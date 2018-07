Vierzon, Cher, Centre-Val de Loire, France

Ils n'attendaient pas autant de monde ! Selon l'Intersyndicale appelant à la défense des services de l'hôpital de Vierzon, 2500 personnes (1500 selon la police) se sont rassemblées ce samedi 7 juillet en milieu de matinée pour former une gigantesque chaîne humaine tout autour de l'établissement. Une chaîne qui au plus fort du rassemblement a permis de réaliser deux fois le tour du centre hospitalier.

L'ARS attend le projet d'établissement

Après un mois de grève, la mobilisation ne faiblit donc pas mais de son côté l'Agence régionale de Santé s'en tient au calendrier pour trancher. L'ARS se prononcera sur le projet d'établissement en septembre prochain. D'ici là le personnel poursuit ses actions même si elles seront plus allégées pendant les vacances. Une permanence sera mise en place chaque mercredi de 11h à 12h au niveau de l’hôpital pour sensibiliser le public à la lutte en cours. Des actions coup-de-poings auront tout de même lieu en juillet et en août promet l'intersyndicale qui ne souhaite pas en dire plus plus pour le moment.