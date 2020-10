Une chaîne humaine et rose pour l'ouverture d'un service de sénologie à Bourgoin-Jallieu

En plein "Octobre rose", le mois du cancer du sein, à Bourgoin-Jallieu, ce mardi 6 octobre, à midi, une chaîne humaine a été formée entre la clinique et l'hôpital. Il y avait une soixantaine de personnes, des agents de l’hôpital comme de la clinique ainsi que des bénévoles d'associations liées au cancer.

En janvier, les deux établissements - l'un privé, l'autre public - avaient annoncé qu'ils travaillaient ensemble à l'ouverture d'un service commun de sénologie, le service qui traite les cancers du sein. Le dossier a été déposé mi-juin.

Objectif : que la chirurgie soit désormais possible à Bourgoin-Jallieu

Il s'agit d'avoir une équipe partagée pour avoir une filière de proximité la plus complète possible pour les malades du cancer du sein. Car si aujourd'hui, il est possible de faire des mammographies à la clinique et de la chimiothérapie à l'hôpital, impossible de se faire opérer au Médipôle.

"C'est un peu plus de 300 femmes par an dans notre zone d'attractivité. Jusqu'à présent pour schématiser, ce que nous ne faisions pas à Bourgoin-Jallieu, qu'importe l'établissement, c'était la chirurgie", explique François Rouchette, le directeur de la clinique Saint-Vincent-de-Paul. En fait, les chirurgiens des deux établissements opèrent à Lyon. Le but est qu'ils puissent à l'avenir faire la même chose, mais à Bourgoin-Jallieu.

Eviter de déplacements fatigants

C'est pour éviter à ces femmes de faire des dizaines et des dizaines de kilomètres que ce projet est mené. "On a constaté qu'un certain nombre de femmes, particulièrement âgées, renonçaient parfois à une chirurgie", poursuit son homologue de l'hôpital Laurence Bernard. Pour la Ligue contre le cancer comme l'association Espoir Isère contre le cancer ce projet est une bonne chose. "Ce sera des soucis en moins, une fatigue en moins", précise Marie-Noëlle Verrier de la Ligue contre le cancer.

L'enjeu pour les établissements est aussi au niveau du recrutement des praticiens. "Quand ils viennent s'installer en province pour des raisons souvent personnelles, ils perdent - quand il n'y a pas cette autorisation - cette possibilité d'exercice professionnel qui est une possibilité enrichissante. En leur offrant la possibilité d'exercer sur place et de ne pas avoir à se déplacer on améliore aussi l'attractivité des métiers", indique Laurence Bernard.

Laurence Bernard, directrice de l'hôpital, et François Rouchette, directeur de la clinique. © Radio France - Céline Loizeau

L'ARS doit examiner le dossier en novembre

Les personnels des deux structures continueront de s'appuyer sur les établissements dits de référence à Lyon. Contrairement au service de néonatologie, qui a vu le jour en mars 2016 après des années et des années de désaccords puis de longues discussions, il n'est pas question ici d'un déménagement d'un site à l'autre chaque année, mais d'une équipe partagée avec des recrutements propres à chaque établissement.

C'est en principe courant du mois prochain que l'Agence régionale de santé doit étudier ce projet.

D' "octobre rose" au "carnet rose", pour la petite histoire, sachez que c'est ce lundi que le 1000e bébé de l'année est né à l'hôpital. 24h après, ce mardi, a aussi vu le jour le 1000e bébé de l'année de la clinique.