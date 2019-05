Une chambre pédagogique pour aider les futurs parents à aménager l'espace bébé sans produits inutiles et dangereux

Audrey Cousin et Mélodie Bauduin sages femmes devant le petit lit truffé d'objets dangereux

Denain, France

Dans le petit lit autour de la tête du poupon, une couverture, un doudou, un oreiller, qu'Audrey Cousin, sage femme dit aux parents d'enlever pour éviter les risques d'éttouffement, tout comme le dangereux tour de lit qu'il faut bannir à tout âge

Les futures mamans s'alertent aussi du téléphone portable à côté de la tête du poupon, un élément évidemment nuisible à cause des ondes mais que les sages femmes retrouvent pourtant quotidiennement dans les berceaux assure Audrey Cousin. La professionnelle qui recommande donc d'éloigner au maximum l'appareil de bébé, et de ne pas téléphoner quand on le porte. Toujours pour des problèmes d'onde, la sage femme demande d'enlever les baby phone

le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Difficile de faire le tri pour les produits indispensables à bébé © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Sur la fenêtre, un pot de tabac qu'il faut évidemment enlever de la chambre, et puis le jeu se corse dans l'espace change, où les sages femmes ont installé une dizaine de produits censés protéger la peau de bébé, mais finalement ils font bien souvent l'inverse comme les lingettes

Les sages femmes proposent donc aux futurs parents d'utiliser des lingettes lavables en tissus avec de l'eau, du savon et du liniment, un mélange d'huile d'olive et d'eau de chaux pour limiter au maximum les perturbateurs endocriniens qui sont très dangereux pour la santé

Toujours dans cette optique, les sages femmes conseillent d'éviter les produits ménagers avec des dizaines de produits chimiques et de pourquoi pas faire leur lessive ou produit vaisselle maison pour