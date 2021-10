Une chercheuse des Pyrénées-Orientales reçoit un prix pour ses travaux sur un traitement contre le cancer

À seulement 25 ans, Marie Villares, originaire des Angles, a reçu ce jeudi 7 octobre le Prix Jeunes Talents de la fondation L'Oréal-UNESCO pour les femmes et la science. Marie Villares fait partie des 35 chercheuses récompensées pour leurs travaux scientifiques.

Cette jeune doctorante travaille depuis plusieurs années sur un possible traitement contre le cancer. Elle étudie un parasite qui s'attaque aux vaches, et rend certaines de leurs cellules cancéreuses. "On étudie par quel procédé la cellule devient cancéreuse, et ensuite, on teste des nouvelles molécules, dont certaines sont utilisées dans des essais cliniques, pour voir si on arrive à revenir à une cellule saine, et en même temps éliminer le parasite", explique Marie.

Un traitement possible dans cinq ou dix ans

Un parasite qui touche des bovins d'Afrique du Nord, d'Asie, d'Europe du Sud et qui décime des troupeaux de vaches entiers. Un traitement est donc possible pour ces animaux. Par contre, pour le traitement contre le cancer, il faudra attendre encore quelques années, prévient Marie : "Il y a énormément d'étapes avant, notamment de le valider dans des cellules humaines. Donc oui, on est plus sur cinq ans, dix ans ou plus."

Seulement 28 % de chercheuses en France

Marie Villares travaille depuis plus de trois ans sur cette étude. Ce prix, qu'elle reçoit aujourd'hui, est une vraie fierté : "C'est une reconnaissance déjà de mon travail, de mon parcours et une reconnaissance en tant que femme. C'est aussi un peu la concrétisation de ces dernières années de travail et de sacrifices", confie-t-elle.

Le Prix Jeunes Talents L'Oréal-UNESCO permet de mettre en avant les femmes dans un domaine scientifique encore très masculin. Il n'y a que 28 % de chercheuses en France en 2021.