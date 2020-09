Une chercheuse nancéienne bouscule les connaissances sur l'arrivée de l'eau sur la Terre

Elle a 36 ans, a choisi la cosmochimie comme spécialité autrement dit la chimie des roches de l'espace, remet en question les connaissances sur l'origine de nos océans. Mais Laurette Piani reste très mesurée sur sa découverte. "Je ne pense pas que ce soit exceptionnel", sourit-elle.

Et pourtant. A la question "L'eau était-elle présente dès la création de la planète Terre ?", la chercheuse du CRPG (Centre de recherches pétrographiques et géochimiques) à Vandœuvre-lès-Nancy, qui dépend du CNRS, répond "oui" après avoir analysé des météorites de composition analogues à celle de la Planète Bleue. Elle découvre que l'eau - du moins l'hydrogène qui la compose - était présente dans le manteau de la Terre dès l'origine. Laurette Piani bouscule ainsi les connaissances.

Ce qu'on montre, ce n'est pas qu'il y a des océans tout de suite ! En tout cas, il y a la matière qui permettrait aux océans de se former dès que la Terre refroidit suffisamment pour que l'eau condense à sa surface

Jusqu'alors, l'hypothèse la plus répandue était celle d'une apparition plus tardive de l'eau grâce aux météorites. De l'eau arrivée 100 millions d'années après la formation de la Terre qui, elle, remonte à 4 milliards et demi d'années ! La découverte nancéienne, publiée par la revue américaine "Science" le 28 août, intéresse déjà la communauté scientifique et assure à Laurette Piani une consécration internationale.

"J'ai de bons retours de collègues. Je commence à recevoir plein de questions, de questionnements, de propositions d'études futures. C'est super intéressant", confie la jeune maman. "C'est une thématique - l'eau dans les météorites, l'eau dans le système solaire - sur laquelle je travaille depuis des années et je suis contente d'avoir abouti à une étude de cette "ampleur-là". C'est plus un point de départ selon moi qu'une finalité pour d'autres études."

L'occasion aussi de mettre en lumière le travail de son laboratoire, le CRPG, installé sur les hauteurs de Brabois.