Une chercheuse originaire d'Orléans récompensée à l'occasion de la fête de la science

La 29ème édition de la fête de la science a commencé la semaine dernière un peu partout en France, mais à Orléans le véritable temps fort a lieu ce week-end, avec un "village des sciences" installé sur le site de l'INRAE (l'institut national de la recherche pour l'agriculture, pour l'alimentation et l'environnement ) à Ardon. L'occasion de visiter des laboratoires, de participer à des ateliers sur la génétique des arbres, sur les frelons asiatiques, etc (inscriptions au préalable sur le site Internet de l'INRAE).

Bachelière à Péguy, thésarde au CEA

La fête de la science permet aussi de mettre à l'honneur des jeunes chercheuses à travers "Le Prix Jeunes talents" décerné par la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. Parmi les lauréates cette année, Lesly-Ann Daniel, une jeune femme de 25 ans, qui prépare une thèse en informatique.

Originaire d'Orléans - elle a passé son bac au lycée Charles Péguy - Lesly-Ann Daniel est actuellement en 3ème année de thèse dans un laboratoire du CEA à Palaiseau, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives - mais c'est bien dans l'informatique qu'elle fait des recherches : elle débusque les failles en matière de sécurité informatique.

"Encore beaucoup de bugs informatiques sont découverts tous les jours, explique-t-elle. Aujourd'hui, les logiciels font partie intégrante de notre vie, et parfois ces bugs peuvent être dramatiques, soit parce qu'ils font perdre beaucoup d'argent à des entreprises, soit parce qu'il s'agit de logiciels responsables de la vie de certaines personnes, comme ceux qui entrent dans la sûreté des centrales nucléaires ou le pilotage des avions, par exemple."

La jeune chercheuse développe en fait des logiciels qui soient capables de débusquer ces failles automatiquement. "Je m'intéresse à un certain type de failles en particulier, sur ce qu'on appelle les logiciels "cryptographiques", qu'on utilise pour sécuriser nos communications, et je vérifie qu'un hacker ne puisse pas récupérer des informations sensibles manipulées par ces programmes - par exemple des données bancaires - en mesurant son temps d'exécution."

Le poids des stéréotypes dans les vocations

Lesly-Anne Daniel a bien conscience que son profil reste encore aujourd'hui assez rare, "surtout dans le milieu de l'informatique où les femmes sont vraiment sous-représentées : quand j'étais en licence, on était 3 femmes sur une promotion de 30 personnes... C'est très dommage, parce que les femmes ont évidemment toutes les capacités pour s'investir dans ce domaine si important qu'est l'informatique."

Une situation due selon elle "aux stéréotypes qui sont véhiculés par notre société et qui nous influence dès le collège : on a du mal, en tant que femme, à se projeter dans ces métiers-là. J'espère que la visibilité qu'apporte le prix que je reçois aujourd'hui contribuera à montrer que oui, on peut faire de l'informatique et réussir dans cette voie-là quand on est une femme." Le constat vaut d'ailleurs dans toutes les sciences : les femmes ne représentent aujourd'hui encore que 28% des chercheurs en France...