Une cinquantaine de médecins généralistes béarnais écrivent au président de la République

Plusieurs médecins généralistes de la région paloise signent une lettre ouverte à Emmanuel Macron et au ministre de la Santé pour dire leur désarroi. Ils expliquent devoir passer de plus en plus de temps à des tâches administratives au lieu de pouvoir le consacrer à soigner.

Un collectif de médecins généralistes béarnais signe une lettre ouverte au président de la République, au ministre de la Santé, au directeur de l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine et au directeur de la CPAM de Pau pour dénoncer "les demandes administratives croissantes" qui leur prennent trop de temps alors que les patients ne trouvent plus de médecins traitants pour se faire soigner .

Submergés par les taches administratives et les obligations réglementaires délirantes

Ces médecins qui se sont retrouvés sur un groupe WhatsApp pour échanger sur le COVID durant la crise sanitaire disent aujourd'hui avoir "la tête sous l'eau" et entendre aussi le mécontentement de leurs patients. "Ils cherchent un médecin traitant et se voient opposer des refus, ils attendent leurs rendez-vous parfois durant de longs mois, occasionnant des retards de diagnostic, ils sont parfois obligés de parcourir plus de 100km pour aller consulter dans des zones mieux dotées médicalement, même les délais de consultation chez leur médecin généraliste surchargé s’allongent inexorablement, et quand ils ont une ordonnance, ils sont confrontés à des ruptures de médicaments parfois aussi banal que le paracétamol !", écrivent-ils dans cette lettre.

"Il faut agir avant que le système ne s’effondre."

Ces médecins généralistes estiment que leur rôle de soignant est dégradé et ils se disent extrêmement inquiets des décisions politiques prises. Pourtant des solutions existent, selon eux, "nombreuses et cohérentes avec notre pratique". "Il faut agir ensemble pour que les médecins apaisés, soutenus dans leur travail, reconnus pour leur compétence, puissent poursuivre leur mission dans l’intérêt du bien commun."