Aubenas : une cinquantaine de personnes manifestent contre le masque obligatoire pour les enfants

Une cinquantaine de personnes se sont réunies ce samedi vers 11 h à l'agora place du Champ-de-Mars à Aubenas (Ardèche). Cinq collectifs répondaient à un appel national à manifester contre le port du masque obligatoire à l'école. Sur les pancartes, on peut lire "Non au monde sans contact", "Ensemble protégeons nos enfants et nos libertés" ou encore "Laissez moi respirez et sourire".

"On demande aux enfants de protéger les adultes, c'est plutôt à nous de les protéger", estime Amélie une maman du collectif inter-écoles Ardèche créé pour lutter contre le port du masque obligatoire dès le CP. "On a aucun recul sur les effets du masque à long terme sur la santé et pourtant nos enfants le porte toute la journée, bien plus que nous, adultes." Sa fille de 7 ans et demi continue d'aller à l'école mais plusieurs parents présents à la manifestation ont décidé de faire l'école à la maison depuis deux mois.

Comme Laura, qui a décidé de retirer son fils de 8 ans et demi de sa classe. "Ce n'est pas acceptable de faire école dans ces conditions, explique la mère de famille. Ils ne voient pas les expressions du visage de leurs camarades, de leurs professeurs. C'est une entrave pour les enfants."

Le collectif inter-écoles Ardèche demande une étude pour "nous dire que le masque est absolument sans effet délétère, nocif pour les enfants, résume Amélie. À partir du moment où cette étude aura été menée, nous aurons moins de raisons de nous battre contre cette mesure." La manifestation s'est terminée vers 12h.