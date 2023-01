Une cinquantaine de résidents d'EHPAD mouillent le maillot en rencontre sportive

Une cinquantaine de personnes âgées se sont transformées en sportifs le temps d'une journée. Organisée à Nieul-sur-Mer par ReSanté-Vous et l'ARS de la Nouvelle-Aquitaine, la rencontre sportive inter-établissements a réuni six EHPAD associatifs. Différentes épreuves sont au programme : le basketball, le handball, le tir à l'arc, le rugby, la boxe et le ping-pong. "En créant cette journée, nous voulons les rendre fiers de ce qu'ils peuvent faire et montrer à tout le monde que c'est possible d'y arriver", affirme Anthony Pagis, directeur des opérations de ReSanté-Vous

ⓘ Publicité

Affiche de la rencontre sportive inter-EHPAD © Radio France - Joséphine Ortuno

Retrouver sa motricité

"Le grand objectif, c'est qu'ils retrouvent une partie de ce qu'ils ont perdu avec le temps", confie Valérie Grard, cadre de santé dans l'EHPAD Le Jardin de Gô de Nieul-sur-Mer. Evidemment tout ne va pas revenir d'un coup, c'est bien pour ça que les épreuves sont adaptées. "Au badminton on commence avec des ballons de baudruche qu'ils s'échangent avec des raquettes, ensuite on doit faire un service avec un volant, puis s'ils se sentent ils atteignent une cible avec le volant", explique Philippine, professeure de badminton.

Renouer avec de vieux souvenirs

La mémoire des gestes compte et très souvent, elle débloque la mémoire visuelle. Devant l'épreuve de basket, Angèle, 93 ans, raconte "quand j'étais jeune je faisais du basket, je me souviens que j'étais tombée amoureuse de mon entraîneur mais mon père m'a retiré du club dès qu'il l'a su". 70 ans après, elle reprend un ballon entre les mains, "c'est comme si je n'avais jamais arrêté" dit-elle un sourire nostalgique.

Tout ça dans la bonne ambiance

Pour beaucoup, c'est surtout l'occasion de parler avec d'autres personnes. "La plupart passent leur temps tout seul, dans leurs chambres, alors que là ils sont entourés de personnes comme eux, qui ont le même âge et la même vie, ils créent des liens", dis Valérie Grard, cadre de santé à l'EHPAD de Nieul-sur-Mer. Pour encore plus les encourager et les motiver à se surpasser, une équipe de pom-pom girl s'est créée rien que pour eux. Pom-pom en mains, slogans chantants, tout est réuni pour que les résidents se surpassent.

A la fin de la journée, une coupe a été remise aux grands gagnants : l'EHPAD L'Escale de La Rochelle avec 81 points**.** Mais tous sont repartis avec un petit lot en souvenir de cette journée.